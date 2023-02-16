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Görüntüler KAHRAMANMARAŞ'TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 09:58
Son dakika deprem haberi... Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz atında kalan araçlar da toplandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun hurdaya dönen araçların toplandığı yerde çarpıcı görüntüleri aktardı. İşte deprem bölgesindeki araç mezarlığı...
Görüntüler Kahramanmaraştan! Çarpıcı detaylar... GÖRÜNTÜLER KAHRAMANMARAŞ'TAN! ÇARPICI DETAYLAR...

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