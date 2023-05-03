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Görüntüler İstanbul'dan! Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti

DHA
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Giriş: 03.05.2023 15:11
Başakşehir'de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ekipler tarafından fileye konulan yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü.
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