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Görüntüler İstanbul’dan... Ev sahibi bahçesinde görünce şoke oldu! Yavrularını korumak için…

İHA
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Giriş: 22.05.2022 10:16
İstanbul Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bahçesinde görünce şoke oldu! Korumak için... BAHÇESİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU! KORUMAK İÇİN...

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Bahçesinde görünce şoke oldu! Korumak için...
Bahçesinde görünce şoke oldu! Korumak için...
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