22 Mayıs 2022, Pazar
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Görüntüler İstanbul’dan... Ev sahibi bahçesinde görünce şoke oldu! Yavrularını korumak için…
İstanbul Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.