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Görüntüler Hindistan'dan... Festival faciaya döndü! Uçurtma ipi insanları öldürdü

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 09:23
Hindistan'daki geleneksel uçurtma festivalinde dehşet yaşandı. Uçurtma ipleri festivale katılanların boğazını kesti. 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.
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