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Görüntüler Gümüşhane’den… Nesli tükenme tehlikesinde! Cep telefonu kamerasıyla kayda aldı

İHA
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Giriş: 07.04.2023 09:39
Yurdun farklı noktalarında belgeselleri aratmayan görüntüler kayda alınmaya devam ediyor. Son olarak Harşit Çayı'nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
O ilimizde görüntülendi! Nesli tükenmekte... O İLİMİZDE GÖRÜNTÜLENDİ! NESLİ TÜKENMEKTE...

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Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
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