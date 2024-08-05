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Görüntüler Gümüşhane'den! Ayı ağları yırtıp...

Görüntüler Gümüşhane'den! Ayı ağları yırtıp...

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 09:28
Yurdun çeşitli yerlerinden kameralara yaban hayatına ait renkli görüntüler yansıdı. O görüntülerden biri Gümüşhane'de kaydedildi. İşte o anlar...
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Ayı ağları yırtıp...
Ayı ağları yırtıp...
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