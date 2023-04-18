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Görüntüler Gebze'den... Seyir halindeki araç alev alev yandı

İHA
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Giriş: 18.04.2023 12:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki panelvan araç alevlere teslim oldu. Yangını son anda fark eden sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. İşte o anlar...

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresinde seyir halinde olan 34 ETU 975 plakalı panelvan aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olayı fark eden sürücü hemen araçtan indi. Kısa sürede alev topuna dönen araç cayır cayır yandı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiyeye ihbar verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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