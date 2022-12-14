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Görüntüler Eskişehir'den! Yaklaşık 150 kiloluk kızıl geyik görüntülendi

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 08:21
Eskişehir'de kızıl geyik görüntülendi. Kadrajda biri vardı ama diğerleri sık sık bağırıyordu.
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Görüntüler Eskişehir’den
Görüntüler Eskişehir'den
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