08 Aralık 2022, Perşembe
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Görüntüler Erzincan'dan... Anadolu çoban köpeği 20 domuza kafa tuttu
Son dakika haberi… Erzincanlı çoban Mert Yılmaz, köpeği Tyson'un ovada yaban domuzlarıyla olan mücadelesini kayda aldı. İşte 20 domuz ile girilen o kovalamaca...