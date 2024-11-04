Görüntüler Elazığ'dan! Yüksek kesimlerde domuz sürüleri görüldü

Elazığ'da merkeze bağlı Yürekli ve Meydancık köylerinde yiyecek arayan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.

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