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Görüntüler Elazığ'dan! Yüksek kesimlerde domuz sürüleri görüldü

Görüntüler Elazığ'dan! Yüksek kesimlerde domuz sürüleri görüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 11:17
Elazığ'da merkeze bağlı Yürekli ve Meydancık köylerinde yiyecek arayan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.
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