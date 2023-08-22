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Görüntüler Elazığ'dan... Yavru kedi boyundan büyük yılan avladı! Böyle yemeye çalıştı

İHA
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Giriş: 22.08.2023 11:09
Elazığ'ın Palu ilçesinde yavru bir kedi, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Boyundan büyük yılan avladı! Böyle yemeye çalıştı BOYUNDAN BÜYÜK YILAN AVLADI! BÖYLE YEMEYE ÇALIŞTI

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