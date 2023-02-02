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Görüntüler Elazığ'dan! Sürüden ayrılınca...

İHA
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Giriş: 02.02.2023 11:08
Elazığ'da sürüden ayrılan 2 hayvan ilçe merkezine geldi. Yoğun trafikte dolaşan hayvanları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar saniye saniye kayda alındı.
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