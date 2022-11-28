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Görüntüler Elazığ’dan… Sürü halinde şehir merkezinde ortaya çıktılar

İHA
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Giriş: 28.11.2022 11:45
Son dakika haberi... Yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ'da yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anlardan birini kayıt altına aldı. Bakın sürü halinde ortaya çıkan hayvanlar neler yaptılar…
Sürü halinde ortaya çıktılar! Evlerin kapısına... SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR! EVLERİN KAPISINA...

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