28 Kasım 2022, Pazartesi
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Görüntüler Elazığ’dan… Sürü halinde şehir merkezinde ortaya çıktılar
Son dakika haberi... Yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ'da yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anlardan birini kayıt altına aldı. Bakın sürü halinde ortaya çıkan hayvanlar neler yaptılar…