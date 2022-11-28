Görüntüler Elazığ’dan… Sürü halinde şehir merkezinde ortaya çıktılar

Son dakika haberi... Yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ'da yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anlardan birini kayıt altına aldı. Bakın sürü halinde ortaya çıkan hayvanlar neler yaptılar…

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