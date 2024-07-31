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Görüntüler Elazığ'dan! Şehir merkezine inen tilkileri böyle beslediler

Görüntüler Elazığ'dan! Şehir merkezine inen tilkileri böyle beslediler

İHA
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Giriş: 31.07.2024 14:12
Elazığ’da aç kalan tilkiler, şehir merkezine kadar indi. Hayvanların yiyecek aradığını gören çevredeki vatandaşlar yanlarında bulunan yiyecekleri tilkilerle paylaştı.
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