Görüntüler Elazığ’dan… Nesli tükenmekte olan Afrika – Asya sırtlanı böyle görüntülendi

Türkiye'nin farklı noktalarında ender rastlanan hayvanlar görüntüleniyor. Elazığ'da, dünyada nadir görülen nesli tükenmekte olan Afrika-Asya sırtlanı, Şahsuvar köyü Master dağı eteğinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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