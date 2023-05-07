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Görüntüler Elazığ’dan… Nesli tükenmekte olan Afrika – Asya sırtlanı böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 07.05.2023 09:15
Türkiye'nin farklı noktalarında ender rastlanan hayvanlar görüntüleniyor. Elazığ'da, dünyada nadir görülen nesli tükenmekte olan Afrika-Asya sırtlanı, Şahsuvar köyü Master dağı eteğinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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