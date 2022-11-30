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Görüntüler Çanakkale'den... Görenleri hayrete düşüren manzara! Böyle meyve verdi

İHA
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Giriş: 30.11.2022 11:27
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Fahri Yener bahçesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Bakın kış mevsiminde hangi ağaç meyvesini verdi…
Gören şaştı kaldı! GÖREN ŞAŞTI KALDI!

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