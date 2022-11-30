30 Kasım 2022, Çarşamba
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Görüntüler Çanakkale'den... Görenleri hayrete düşüren manzara! Böyle meyve verdi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Fahri Yener bahçesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Bakın kış mevsiminde hangi ağaç meyvesini verdi…