03 Kasım 2023, Cuma
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Görüntüler Batman'dan... Gecenin karanlığında şehir merkezinde ortaya çıktı! Nesli tehdit altında...
Veysi Arslan iş yerini kapatıp evine giderken yolda karşılaştığı şey karşısında şaşkına döndü. Hemen telefonuna sarılan Arslan, "Gecenin karanlığında şehir merkezinde görünce şaşırdım." dedi.