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Görüntüler Batman'dan... Gecenin karanlığında şehir merkezinde ortaya çıktı! Nesli tehdit altında...

İHA
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Giriş: 03.11.2023 10:06
Veysi Arslan iş yerini kapatıp evine giderken yolda karşılaştığı şey karşısında şaşkına döndü. Hemen telefonuna sarılan Arslan, "Gecenin karanlığında şehir merkezinde görünce şaşırdım." dedi.
Gecenin karanlığında ortaya çıktı GECENİN KARANLIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

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