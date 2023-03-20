Görüntüler Antalya'dan... Belgeselleri aratmadı! Şehir merkezine indiler

Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları'nda belgeselleri aratmayan görüntüler kayda geçti. Kent dışından bu manzarayı görmek ve fotoğraflamak için gelenler oluyor. İşte o görüntüler…

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