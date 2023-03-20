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Görüntüler Antalya'dan... Belgeselleri aratmadı! Şehir merkezine indiler

İHA
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Giriş: 20.03.2023 08:53
Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları'nda belgeselleri aratmayan görüntüler kayda geçti. Kent dışından bu manzarayı görmek ve fotoğraflamak için gelenler oluyor. İşte o görüntüler…
Belgeselleri aratmayan görüntüler! O ilimizde... BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER! O İLİMİZDE...

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