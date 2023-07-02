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Görüntüler Ankara'dan! İnşaatın çatısında şaşkına çeviren manzara

İHA
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Giriş: 02.07.2023 22:45
Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürüsünden ayrılıp inşaatın çatısına çıkan keçi çoban tarafından görüntülendi.
Görüntüler Ankaradan! İnşaatın çatısında.... GÖRÜNTÜLER ANKARA'DAN! İNŞAATIN ÇATISINDA....

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