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Görüntüler Ankara'dan! Gören dönüp bir daha baktı... Kurbanlık hayvanı motosikletle böyle taşıdılar

İHA
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Giriş: 11.07.2022 16:02
Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde motosikletle kurbanlık taşınması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çevrekiler şaşkın bakışlarla izledi.
Şaşkına çeviren görüntü! ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ!

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Gören dönüp bir daha baktı
Gören dönüp bir daha baktı
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