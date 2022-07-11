11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Görüntüler Ankara'dan! Gören dönüp bir daha baktı... Kurbanlık hayvanı motosikletle böyle taşıdılar
Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde motosikletle kurbanlık taşınması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çevrekiler şaşkın bakışlarla izledi.