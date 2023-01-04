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Görüntüler Adıyaman’dan… Traktördeki vatandaşın korku dolu anları! Böyle takip etti

İHA
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Giriş: 04.01.2023 13:29
Adıyaman'da, traktörüyle seyir halinde olan Hakkı Oğuz isimli vatandaş karşılaştığı manzara karşısında korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Korku dolu anlar! Böyle takip etti KORKU DOLU ANLAR! BÖYLE TAKİP ETTİ

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