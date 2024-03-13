Görüntüler Adıyaman'dan! Kurt ahırdaki sürüye böyle saldırdı

Adıyaman'da, ahırda bulunan koyun sürüsüne saldıran kurt, 2 koyunu telef etti. Meydana gelen saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

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