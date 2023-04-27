27 Nisan 2023, Perşembe
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Görüntüler Adıyaman'dan! İşte öncesi ve sonrası büyük yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar
6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'ın, deprem öncesinde ve enkazların kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri, kentteki yıkımı bir kez daha gösterdi.