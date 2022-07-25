Görüntüler Adana’dan… Üstsüz, ellerinde sigarayla tavuk kesenler ‘pes’ dedirtti!

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi’ndeki bir mezbahada kaydedilen görüntüler şok etti. Üstlerinde kıyafet olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler dehşete düşürdü. Hijyenik olmayan koşullarda kesilen tavukların daha sonra il genelinde pek çok yerde satıldığı ortaya çıktı…

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