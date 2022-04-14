14 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kurt köye inip köpeğe saldırdı! Parçalanmak üzereyken...
Ardahan'ın Posof ilçesinde aç kurt köye indi. Bir köpeği yakalayan kurt sürüklemeye başladı. Köpeğin yardımına sahibi Turgay Eraslan koştu. A Haber ihbar hattına gelen görüntülerde bakın daha sonra neler yaşandı...