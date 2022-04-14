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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kurt köye inip köpeğe saldırdı! Parçalanmak üzereyken...

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 08:56
Ardahan'ın Posof ilçesinde aç kurt köye indi. Bir köpeği yakalayan kurt sürüklemeye başladı. Köpeğin yardımına sahibi Turgay Eraslan koştu. A Haber ihbar hattına gelen görüntülerde bakın daha sonra neler yaşandı...
Aç kurt böyle saldırdı! Parçalanmak üzereyken... AÇ KURT BÖYLE SALDIRDI! PARÇALANMAK ÜZEREYKEN...

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Aç kurt böyle saldırdı! Parçalanmak üzereyken...
Aç kurt böyle saldırdı! Parçalanmak üzereyken...
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