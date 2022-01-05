05 Ocak 2022, Çarşamba
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Görüntülemek için sıraya girdiler! Onlarca kiloluk balığın ücreti dudak uçuklattı
Son dakika dünya haberi... Japonya’daki Toyosu Balık Pazarı'nda yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.9 milyon liraya alıcı buldu.