Görünmez kazalar kamerada! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Sultangazi'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi yarı açık vaziyette olan kepenge kafasını çarptı, kimi demir kapağı açtığı sırada boşluğa düştü. İşte o anlar...

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