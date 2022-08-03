03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Görünmez kazalar kamerada! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Sultangazi'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi yarı açık vaziyette olan kepenge kafasını çarptı, kimi demir kapağı açtığı sırada boşluğa düştü. İşte o anlar...