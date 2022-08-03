03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görünmez kazalar kamerada! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Görünmez kazalar kamerada! Neye uğradıklarını şaşırdılar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2022 09:19
Sultangazi'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi yarı açık vaziyette olan kepenge kafasını çarptı, kimi demir kapağı açtığı sırada boşluğa düştü. İşte o anlar...
Neye uğradıklarını şaşırdılar! İşte o anlar NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR! İŞTE O ANLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Neye uğradığını şaşırdı! İşte o anlar
Neye uğradığını şaşırdı! İşte o anlar
Korona aşk hayatını bitirdi mi?
Korona aşk hayatını bitirdi mi?
Yolcu dolu otobüs uçtu! İşte o an...
Yolcu dolu otobüs uçtu! İşte o an...
Kediyle yılanın ölümcül savaşı
Kediyle yılanın ölümcül savaşı
Muharrem İnce otobüsten inip...
Muharrem İnce otobüsten inip...
O ilde AVM’de silahlı kavga
O ilde AVM’de silahlı kavga
Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı
Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı
İşte İranlı suikast timinin görüntüleri
İşte İranlı suikast timinin görüntüleri
Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı
Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı
YKS’de derece yaptım demişti meğer...
YKS'de derece yaptım demişti meğer...
Böyle meydan kavgası görülmedi!
Böyle meydan kavgası görülmedi!
Ücretsiz konaklama yaşı 30’a yükseltildi
Ücretsiz konaklama yaşı 30'a yükseltildi
Daha Fazla Video Göster