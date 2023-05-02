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Görmek için 2 saat yürüdüler! Korkudan dokunamadılar | Cezası 244 bin TL

İHA
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Giriş: 02.05.2023 10:09
Muş’ta bin 800 rakımlı dağın zirvesinde yetişen ve yılda sadece 15 gün canlılığını koruyan ters laleler açtı. Eşine az rastlanan çiçek türlerinden olan ters laleleri görebilmek için ziyaretçiler 2 saat yürüdüler. Ancak korkudan dokunamadıkları çiçeklerle sadece fotoğraf çekmekle yetindiler.
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