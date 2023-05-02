02 Mayıs 2023, Salı
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Görmek için 2 saat yürüdüler! Korkudan dokunamadılar | Cezası 244 bin TL
Muş’ta bin 800 rakımlı dağın zirvesinde yetişen ve yılda sadece 15 gün canlılığını koruyan ters laleler açtı. Eşine az rastlanan çiçek türlerinden olan ters laleleri görebilmek için ziyaretçiler 2 saat yürüdüler. Ancak korkudan dokunamadıkları çiçeklerle sadece fotoğraf çekmekle yetindiler.