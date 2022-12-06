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Görme engelli Çağla’dan anlamlı konser!

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 14:40
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde engelliler için çok özel etkinlikler yapıldı. Az gören çocukların hayatına dokunan sosyal sorumluluk projesi "Günışığı" kapsamında eğitim alan Çağla Kıcır da konser verdi.
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Görme engelli Çağla’dan anlamlı konser!
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