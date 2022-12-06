Görme engelli Çağla’dan anlamlı konser!

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde engelliler için çok özel etkinlikler yapıldı. Az gören çocukların hayatına dokunan sosyal sorumluluk projesi "Günışığı" kapsamında eğitim alan Çağla Kıcır da konser verdi.

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