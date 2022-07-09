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Görev başındaki askere eşinden bayram sürprizi! A Haber o anlara tanıklık etti | Kahraman Mehmetçik bayramda görev başında

A Haber
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Giriş: 09.07.2022 08:50
Güncelleme:09.07.2022 09:06
Kahramanlar bayramda da vatan nöbetinde. Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonunun yönetildiği üs bölgesinde bayramlaşma heyecanı yaşandı. Yakınları nöbetteki askerlere sürpriz bayramlaşma yapıyor. O anlara A Haber tanıklık etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Kurban Bayramı’nda vatan nöbeti! KURBAN BAYRAMI'NDA VATAN NÖBETİ!

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