09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Görev başındaki askere eşinden bayram sürprizi! A Haber o anlara tanıklık etti | Kahraman Mehmetçik bayramda görev başında
Kahramanlar bayramda da vatan nöbetinde. Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonunun yönetildiği üs bölgesinde bayramlaşma heyecanı yaşandı. Yakınları nöbetteki askerlere sürpriz bayramlaşma yapıyor. O anlara A Haber tanıklık etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.