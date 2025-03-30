Görev başında şehit olan Mesut Acar’a veda!

Şanlıurfa'da görev esnasında fenalaşarak şehit olan polis memuru mesut acar için Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı. Şehit Acar tören sonrası Mersin'e uğurlandı. Atlantik Okyanusu'ndaki tatbikatta şehit olan 29 yaşındaki elektrik astsubay kıdemli çavuş Nihat İrgi İspanya'dan Sivas'a getirilecek. Acı haberin ardından şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN