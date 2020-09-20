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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

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Giriş: 20.09.2020 15:51
Güncelleme:20.09.2020 16:01
Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı.
Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı GÖRENLER TELEFONA SARILDI! NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVAN AVLANIRKEN YAKALANDI

Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
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