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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı.