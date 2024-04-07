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Görenler telefona sarıldı! Eline tırpan alıp sürücüleri böyle uyardı

İHA
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Giriş: 07.04.2024 14:17
Düzce'de yüzüne maske takıp, eline tırpan alan kurye, TEM Otoyolu'nda polis denetimine eşlik ederek, sürücüleri uyardı.
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