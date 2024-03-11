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Görenler şaşkına döndü

İHA
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Giriş: 11.03.2024 12:08
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otobana giren büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul ile Anadolu illerini bir birine bağlayan yolda karşılarına büyükbaş hayvan çıkan sürücüler şaşkına döndü.
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