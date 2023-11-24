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Görenler hayrete düştü! Erzurum'da kutupları aratmayan manzara... Araç buz tuttu

İHA
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Giriş: 24.11.2023 10:32
Erzurum'da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı. Buzla kaplanan otomotiv görenleri şaşkına çevirdi.
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