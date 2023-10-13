Görenler hayrete düştü! Ekim ayında meyve verdi: Neden oldu çözemedik

Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuk havaya rağmen meyve veren kayısı ağacı şaşırttı. Cemalettin Köyü Muhtarı Ali Elçi, "Bu da Allah'ın bir hikmetidir" dedi.

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