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Görenler hayrete düştü! Ekim ayında meyve verdi: Neden oldu çözemedik

İHA
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Giriş: 13.10.2023 15:59
Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuk havaya rağmen meyve veren kayısı ağacı şaşırttı. Cemalettin Köyü Muhtarı Ali Elçi, "Bu da Allah'ın bir hikmetidir" dedi.
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Gören hayrete düştü
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