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Görenler gözlerine inanamıyor! İlk işlerini buldular, iki maaş alacaklar

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Giriş: 25.12.2021 11:46
Son dakika dünya haberi… Hindistan'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki yapışık ikizler hayallerindeki işi buldu. Sohna ve Mohna adlı ikizler iki maaş alacaklar.

Görenler inanamadı! İki maaş alacaklar GÖRENLER İNANAMADI! İKİ MAAŞ ALACAKLAR
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Görenler inanamadı! İki maaş alacaklar
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