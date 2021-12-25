25 Aralık 2021, Cumartesi
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Görenler gözlerine inanamıyor! İlk işlerini buldular, iki maaş alacaklar
Son dakika dünya haberi… Hindistan'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki yapışık ikizler hayallerindeki işi buldu. Sohna ve Mohna adlı ikizler iki maaş alacaklar.