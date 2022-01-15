Görenler gözlerine inanamadı! Elleriyle timsah yakaladılar!

Son dönemlerde ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürmek fenomenler arasında moda haline gelirken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yabancı bir kanalda iki arkadaş elleriyle yakaladığı timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar şaşırttı.