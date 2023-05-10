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Görenler gözlerine inanamadı! Bacakları ters doğdu

İHA
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Giriş: 10.05.2023 09:38
Ankara'nın Ayaş ilçesinde arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırttı. Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, "Ben daha önce bunun gibi 8 tane kuzu büyüttüm." dedi.
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