Görenler gözlerine inanamadı! Bacakları ters doğdu

Ankara'nın Ayaş ilçesinde arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırttı. Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, "Ben daha önce bunun gibi 8 tane kuzu büyüttüm." dedi.

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