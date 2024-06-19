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Gören timsah sanıyor! İnsanlar merak edip akın ediyor

İHA
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Giriş: 19.06.2024 14:30
Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesi sınırında bulunan ve doğal bir oluşum olan "Timsah Adası' ilk kez görenlerin ilgisini çekiyor. İşte görüntüleri...
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Gören timsah sanıyor!
Gören timsah sanıyor!
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