Gören timsah sanıyor! İnsanlar merak edip akın ediyor

Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesi sınırında bulunan ve doğal bir oluşum olan "Timsah Adası' ilk kez görenlerin ilgisini çekiyor. İşte görüntüleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN