Gören telefona sarılıyor! Begonvil zarar görmesin diye…

Şişli'de ünü günden güne yayılan bir apartman... Binayı bu kadar ünlü yapan cephesini saran begonviller. Apartman görevlisi yıllar önce bahçeye renk olsun dikmişti çiçeği. Şimdilerde görenleri hayran bırakan güzelliğiyle turistleri de o adrese çekiyor.

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