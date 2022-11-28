Gören telefona sarıldı! Planör tipi uçak elektrik direğinde asılı kaldı

ABD'nin Maryland eyaletinde planör tipi bir uçak elektrik direğine çarptı. Çarpma ile şans eseri patlama meydana gelmedi ancak. Planör 2 yolcusu ile 30 metre yükseklikte asılı kaldı.

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