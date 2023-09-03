Gören telefona sarıldı! Korkudan ateş edip öldürdü

İtalya'nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayının caddenin ortasında yavrularıyla oynadığı anlar kameraya yansıdı. Ortadan kaybolan anne ayının bir parkta, ayıdan korkan bir kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN