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Gören telefona sarıldı! Boğalar vinçle indirildi

İHA
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Giriş: 19.06.2023 08:43
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir binanın çatısında yetiştirilen boğalar, vinç yardımıyla yere indirildi. Vincin etrafını saran kalabalık heyecanla çatıdan indirilen 2 boğayı izledi.

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