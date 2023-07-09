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Gören şaştı! Dev çekirge böyle karpuz yedi

İHA
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Giriş: 09.07.2023 11:25
Elazığ'da bir vatandaş yanına gelen dev çekirgeye karpuz yedirdi. Çekirgenin de büyük bir iştahla karpuzu yemesi renkli görüntüler oluşturdu.
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