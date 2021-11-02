Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo

Mersin'de ismini yetiştiği köyden alan 'Keben' narının tanesi ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında gelirken, zaman zaman 2 kilograma çıkanların da olması dikkat çekiyor. Görenlerin 'Bu kadar büyük nar mı' olur dediği ürünün tamamen doğal gübreyle yetiştiği belirtilirken, büyüklüğüne göre de 7 ile 10 TL arasında satılıyor.