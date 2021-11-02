02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo

Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 11:18
Mersin'de ismini yetiştiği köyden alan 'Keben' narının tanesi ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında gelirken, zaman zaman 2 kilograma çıkanların da olması dikkat çekiyor. Görenlerin 'Bu kadar büyük nar mı' olur dediği ürünün tamamen doğal gübreyle yetiştiği belirtilirken, büyüklüğüne göre de 7 ile 10 TL arasında satılıyor.
Muğla’da su samuru ölü bulundu
Muğla'da su samuru ölü bulundu
Çiftlik Bank davasına yeni gelişme!
Çiftlik Bank davasına yeni gelişme!
Rus bakıcı dehşeti! Yastıkla...
Rus bakıcı dehşeti! Yastıkla...
Sabah saatlerinde başlayan operasyonda, 1145 adet kaçak cep telefonu, geçirilmiştir
Sabah saatlerinde başlayan operasyonda, 1145 adet kaçak cep telefonu, geçirilmiştir
Kaza yaptı, kaldırıma çıktı, yayalar son anda kurtuldu
Kaza yaptı, kaldırıma çıktı, yayalar son anda kurtuldu
Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo
Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo
Başıboş Pitbull dehşeti bitmiyor! Saldırı anı kamerada
Başıboş Pitbull dehşeti bitmiyor! Saldırı anı kamerada
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı...Gülümseten anlar kamerada
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı...Gülümseten anlar kamerada
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Genel müdürün eşiyim diyerek tehdit etti!
"Genel müdürün eşiyim" diyerek tehdit etti!
Bakırköy Belediyesi’nde işçi eylemi
Bakırköy Belediyesi'nde işçi eylemi
İsanbul’da feci kaza! Panelvan takla attı
İsanbul'da feci kaza! Panelvan takla attı
Daha Fazla Video Göster