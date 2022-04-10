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Gören köy sanıp yanına geliyor! Balıkesir'de tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

İHA
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Giriş: 10.04.2022 10:06
Son dakika haberi... Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi’nde tarlaların arasında bulunan mimari görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önce deprem ve sel felaketi sonrasında taşınmasıyla eski konumda kalan yapı yıllara meydan okuyarak dimdik ayakta duruyor. İşte ilginç hikayesi...
Gören köy sanıp yanına geliyor GÖREN KÖY SANIP YANINA GELİYOR

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Gören köy sanıp yanına geliyor
Gören köy sanıp yanına geliyor
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