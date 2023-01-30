Google’da en çok bu sorular aratıldı: Ben neden sevilmiyorum?

Google arama motoru 2022 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. "Ben neden sevilmiyorum" sorusu "neden" ile başlayan aramalarda birinci oldu. Peki bu soru neden bu kadar çok aratıldı? Detaylar Merve Özkan'ın dosya haberinde....

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