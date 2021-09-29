'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

Denizli'de Endonezyalı Nel Mawati ile sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlenen Ahmet Kara, boşanmanın yollarını arıyor. Kara, "Şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım." dedi.