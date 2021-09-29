29 Eylül 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı
Denizli'de Endonezyalı Nel Mawati ile sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlenen Ahmet Kara, boşanmanın yollarını arıyor. Kara, "Şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım." dedi.