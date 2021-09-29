29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti: Neden böyle yaptı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 15:18
Denizli'de Endonezyalı Nel Mawati ile sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlenen Ahmet Kara, boşanmanın yollarını arıyor. Kara, "Şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım." dedi.
Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı!
Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
Seyhan Soylu: “Sanal aşk oyunu kurup, aşık ediyorlar”
Seyhan Soylu: “Sanal aşk oyunu kurup, aşık ediyorlar”
’Google Translate’ ile başlayan aşkı hüsranla bitti
'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti
Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada
Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada
Farah Zeynep Abdullah’ın son hali...
Farah Zeynep Abdullah’ın son hali...
Boğulan Kadın paniği!
"Boğulan Kadın" paniği!
Gaziantep’te korku dolu anlar kamerada
Gaziantep’te korku dolu anlar kamerada
Canlı yayında tehlike atlattı!
Canlı yayında tehlike atlattı!
O anlar kameraya böyle yansıdı
O anlar kameraya böyle yansıdı
8 araç böyle birbirine girdi
8 araç böyle birbirine girdi
Arkadaşını silahla öldürdü
Arkadaşını silahla öldürdü
Kanalizasyondan sızan pis su evi bastı
Kanalizasyondan sızan pis su evi bastı
Daha Fazla Video Göster