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Gönülleri birleştiren anlar! Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı

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Giriş: 02.12.2022 12:15
İhmal edilen ve görmezden gelinen engellilerin sosyal yaşamdaki ihtiyaçları karşılandı "özürlü'" ifadesi literatürden kaldırıldı. Onlarla gönül köprüleri kuruldu. O köprüleri kuran ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşte o anları anlatan haberimiz...
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